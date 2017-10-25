Sigma планирует выпуск объектива 50mm F1.4 DC DN | Contemporary

В пресс-релизе, посвященном анонсу объектива Sigma 16mm F1.4 DC DN | Contemporary, производитель дал ссылку на страницу с его описанием. В свою очередь, на странице с описанием приведена ссылка на план выпуска объективов серии Sigma DN. На плане показано пять уже выпущенных объективов и один объектив, «находящийся в разработке».
Суд по его положению на схеме, можно с уверенностью предположить, что это объектив линейки Contemporary с фокусным расстоянием 50 мм и максимальной диафрагмой F/1,4. Он будет выпущен в вариантах для камер формата APS-C с креплением Sony E и для камер системы Micro Four Thirds. При установке на эти камеры ЭФР объектива составит 75 мм и 100 мм соответственно, то есть новинка будет относиться к категории умеренных телеобъективов.