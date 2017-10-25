Серию блоков питания Raidmax Thunder RGB открыли модели RX-535AP-R и RX-735AP-R

Блоки построены по схеме с одной шиной 12 В. Они имеют сертификаты 80 Plus Bronze. В блоках предусмотрена защита от нештатных ситуаций, включая перегрузку и короткое замыкание.

Кабели с 24-контактным разъемом ATX, разъемами EPS (4+4) и двумя разъемами PCIe (6+2) закреплены жестко. Остальные кабели сделаны съемными. Их список зависит от модели.

Подсветкой украшен 135-миллиметровый вентилятор, охлаждающий компоненты блока. Подсветка подключается к 4-контактному разъему на плате и поддерживает ПО ASUS Aura Sync RGB.

В каталоге Raidmax появились блоки питания RX-535AP-R и RX-735AP-R мощностью 535 и 735 Вт соответственно, образующие серию Thunder RGB. Блоки питания Raidmax Thunder RGB оснащены подсветкой и модульными кабельными системами.

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