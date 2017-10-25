Смартфон Huawei Nova 3 получит совершенно новую платформу Kirin и дисплей 18:9, как у Mate 10 Lite и Honor 7X

Компания Huawei, как и большинство других игроков, обновляет те или иные модели своих смартфонов раз в год. Но почему-то семейство Nova является исключением. Оно появилось в сентябре прошлого года, а уже в мае вышло второе поколение.

Судя по новым данным, снижать темпы производитель не собирается. Источник утверждает, что модель Nova 3 выйдет в декабре. Смартфону сейчас приписывают дисплей диагональю 5,9 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей. То есть такой же, как у Mate 10 Lite и его копий. Сохранится и особенность в виде четырёх камер, но их разрешение будет иным: 16 и 20 Мп для основной и 20 и 2 Мп для фронтальной.

В основе новинки якобы будет лежать пока ещё неанонсированная SoC Kirin 670. Также источники ожидают увидеть в смартфоне аккумулятор ёмкостью 3340 мА·ч. Предположительная стоимость составляет 450 долларов.