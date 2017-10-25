Acer теперь принадлежит две трети стартапа StarVR

В 2015 году компания Starbreeze, которая ранее занималась исключительно разработкой компьютерных и видеоигр, представила прототип гарнитуры виртуальной реальности под названием StarVR.

В июне 2016 году совместно с Acer разработчики основали совместное предприятие StarVR, которое используется для маркетингового продвижения и продаж одноименной гарнитуры виртуальной реальности. На текущий момент две компании вложили в стартап 10 млн долларов.

По условиям нового соглашения, компания Acer повысила свою долю в совместном предприятии до 66,7% и инвестировала в StarVR дополнительные 5 млн долларов. Оставшиеся 33,3% принадлежат Starbreeze.

Starbreeze сохранила за собой права на интеллектуальную собственность и торговые марки InfinitEye, StarVR и ePawn.