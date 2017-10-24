Sigma анонсировала разработку объектива 16mm F1.4 DC DN | Contemporary

Дата начала продаж и цена объектива Sigma 16mm F1.4 DC DN | Contemporary будут объявлены позже.

К достоинствам объектива отнесен шаговый привод автоматической фокусировки и защита от пыли и брызг.

На сайте компании Sigma опубликован пресс-релиз, в котором анонсирована разработка объектива 16mm F1.4 DC DN | Contemporary, предварительные сведения о котором появились накануне. По словам производителя, это первый сменный объектив для камер формата APS-C с креплением Sony E, характеризующийся ЭФР 24 мм и максимальной диафрагмой F/1,4. Кроме того, новый объектив будет предложен в варианте для камер системы Micro Four Thirds.

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