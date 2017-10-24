Видеокарта Sapphire Pulse Radeon RX 550 4GD5 Low Profile получила порт DVI-I

Но самое интересное в другом. Это та самая модель, о которой мы писали ещё летом. Она отличается от остальных моделей своего семейства наличием разъёма DVI-I, то есть к нему через переходник можно подключить кабель VGA. Это ценно тем, что большая часть современных видеокарт, даже бюджетного сегмента, располагает лишь цифровыми интерфейсами и владельцам мониторов, оснащённых лишь портом VGA, приходится либо покупать более старые видеокарты на вторичном рынке, либо менять монитор.

Из того же названия понятно, что новинка оснащается 4 ГБ памяти. Её частота составляет 6000 МГц, а ядро функционирует на частоте 1206 МГц. Размеры новинки равны 180 х 69 х 38 мм. Само собой, разъёма для подключения дополнительного питания нет.

Ассортимент компании Sapphire пополнила видеокарта Pulse Radeon RX 550 4GD5 Low Profile. Как ясно из названия, устройство выполнено на основе низкопрофильной печатной платы.

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