На плате установлено три слота расширения PCIe 3.0 x16 и три PCIe 3.0 x1. Кроме того, доступно два слота M.2. Для подключения накопителей также есть шесть портов SATA 6 Гбит/с. В оснащении платы можно выделить сетевой порт Gigabit Ethernet на контроллере Killer E2500, восьмиканальную звуковую подсистему на кодеке Realtek ALC1150, два порта USN 3.1 и шесть портов USB 3.0. Видеовыходы представлены одним портом HDMI и одним портом DisplayPort.

Плата на наборе системной логики Intel Z370 Express рассчитана на процессоры Intel в исполнении LGA1151. Она оснащена четырьмя слотами для модулей памяти DIMM, в которые можно установить до модули вплоть до DDR4-3200.

Для оформления системной платы Colorful iGame Z370 Vulcan X V20 выбрано сочетание черного и серебристо-серого

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Для оформления системной платы Colorful iGame Z370 Vulcan X V20 выбрано сочетание черного и серебристо-серого: На плате Colorful iGame Z370 Vulcan X V20 есть три слота расширения PCIe 3.0 x16 и три PCIe 3.0 x1

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Спецификация MirrorLink стала стандартом ETSI: Добавление MirrorLink в список стандартов ETSI должно способствовать дальнейшему внедрению MirrorLink

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