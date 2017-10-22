Еще одна версия Xiaomi Mi Notebook Air 13 по характеристикам оказалась хуже предыдущей

Напомним, ноутбуки Xiaomi Mi Notebook Air, оснащенные дисплеями диагональю 13,3 и 12,5 дюйма были выпущены в прошлом году.

В марте была представлена обновленная версия с диагональю дисплея 12,5 дюйма, в июне стало известно о новой старшей версии, которая получила процессор Intel Core i5-7200U седьмого поколения, видеокарту GeForce MX150 и дактилоскопический датчик.

Теперь же появилась информацией о еще одной версии Xiaomi Mi Notebook Air 13, смысл выпуска которой не совсем понятен. Дело в том, что при практически той же цене, она получила более слабые характеристики.

Процессор остался тем же, однако дискретную графику полностью ликвидировали, предоставив роль единственного GPU встроенному графическому ядру Intel HD620. Сканер отпечатков пальцев остался на месте.

Версия с 4 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ стоит 725 долларов. За версию с вдвое большим объемом оперативной памяти просят 755 долларов.

Так что при покупке данного ноутбука обратите пристальное внимание на то, оснащен ли он дискретной видеокартой.