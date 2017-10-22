По статистике Chrome, доля защищенного трафика на платформе Android за год выросла с 42% до 64%

Компания Google опубликовала отчет Transparency Report, из которого следует, что интернет уверенно переходит на использование защищенного протокола HTTPS.

Примерно год назад браузер Google Chrome начал помечать сайты, не использующие шифрование HTTPS, как небезопасные. По словам разработчика, это было сделано, чтобы лучше информировать пользователей и стимулировать владельца сайта к повышению безопасности.

На первом этапе предупреждение выдавалось только на сайтах, собирающих пароли и данные кредитных карт, а затем к ним были добавлены все сайты, где от пользователя требуется ввод каких-либо сведений. Кроме того, в режиме Incognito Chrome считает небезопасными все страницы HTTP.

По словам Google, это дало результат. За год доля защищенного трафика Chrome на платформе Android увеличилась с 42% до 64%. На платформах ChromeOS и Mac сейчас защищено более 75% трафика, тогда как год назад показатель Chrome OS был равен 67%, Mac — 60%.

Если рассмотреть 100 наиболее популярных сайтов, 71 из них использует HTTPS по умолчанию. Год назад таких сайтов в первой сотне было 37.

Чтобы помочь владельцам сайтов, Google старается сделать процесс перехода (или создания новых сайтов) на HTTPS максимально простым и дешевым. В частности, компания выступает «платиновым» спонсором автоматизированного центра сертификации Let’s Encrypt, предоставляющего бесплатные криптографические сертификаты X.509 для шифрования TLS, используемого в HTTPS.