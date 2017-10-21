Vivo выйдет на рынок России

Еще в марте сообщалось, что российский оператор МТС ведет переговоры с китайской компанией BBK Electronics по поводу вывода смартфонов Oppo и Vivo на российский рынок.
Неизвестно, к чему привели переговоры, но на этой неделе Vivo заявила о том, что она планирует выйти на шесть новых рынок, включая Тайвань, Сингапур, Гонконг и Россию. Со временем Vivo также планирует начать официальные продажи своей продукции на территории Европы.
Производитель продолжит выпускать смартфоны, оснащенные качественными камерами и радующие аудиофилов достойным звучанием.