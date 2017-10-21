Представлены платы Asus ROG Strix X370-I Gaming и Strix B350-I Gaming

Компания Asus представила две модели системных плат семейства ROG. Обе они предназначены для систем на процессорах AMD Ryzen в исполнении AM4. Другой общей чертой моделей Strix X370-I Gaming и Strix B350-I Gaming является типоразмер mini-ITX.

Подсистемы питания процессоров построены по шестифазной схеме — такой же, как в платах Asus типоразмера ATX, рассчитанных на AMD Ryzen. Благодаря оптимизированной разводке дорожек между процессором и слотами для модулей памяти DIMM, в последние можно устанавливать модули вплоть до DDR4-3600. В соответствии с модой, платы украшены полноцветной подсветкой.

К интересным новшествам Strix X370-I Gaming и Strix B350-I Gaming можно отнести дочернюю плату, расположенную возле слота PCIe x16. Не ней находится звуковая подсистема SupremeFX на кодеке S1220A и слот для накопителя типоразмера M.2. Плата поддерживает накопители NVMe с интерфейсом PCIe 3.0 x4. Сверху конструкция прикрыта радиатором для отвода тепла от SSD. На обратной стороне системной платы расположен второй слот M.2.

Платы оснащены беспроводным адаптером Wi-Fi 802.11ac с поддержкой MU-MIMO и антенн 2x2. Есть и поддержка Bluetooth. Для проводного сетевого подключения предназначен порт Gigabit Ethernet на контроллере Intel. В оснащении также можно выделить четыре порта SATA и два порта USB 3.1 Gen 2.

На платах есть по три разъема для подключения вентиляторов. Один из выходов по умолчанию настроен на подключение системы жидкостного охлаждения.

Данных о ценах на платы Asus ROG Strix X370-I Gaming и Strix B350-I Gaming пока нет.