Apple хочет получать 30% выручки с «бесплатного» раздела Facebook

Компания Facebook уже какое-то время тестирует новый сервис подписок, который будет добавлен в официальное приложение для Android и iOS.

Суть сервиса в том, чтобы дать пользователям доступ к платным материалам крупных издательств непосредственно в приложении социальной сети в виде «мгновенных статей» (Instant Articles). Издательства же таким образом получат дополнительных подписчиков и читателей, которые привыкли всю информацию получать только в Facebook.

Приложение Facebook будет перенаправлять пользователей на сайт того или иного СМИ для оформления подписки, благодаря чему издательство получит всю сумму, определяемую стоимостью подписки. И именно на этом пункте у Facebook возникли разногласия с Apple.

Не секрет, что купертинский гигант забирает немалые 30% (в течение первого года, затем сбор снижается до 15%) от всех платежей внутри приложений. И для того, чтобы Facebook могла добавить данный сервис в своё фирменное ПО на iOS, она должна каким-то образом платить Apple. При этом последнюю не волнует тот факт, что оплаты в приложении не происходит, так как для оформления подписки пользователь переходит на сайт конкретного СМИ. Apple считает, что это всё равно относится к покупкам внутри приложений, ведь именно приложение в данном случае выступает стимулом для оплаты.

Источники сообщают, что компании не могут договориться уже несколько месяцев. При этом бета-тестирование на Android уже запущено. На данный момент Facebook уже сотрудничает с Bild, The Boston Globe, The Economist, Hearst, La Repubblica, Le Parisien, Spiegel, The Telegraph, tronc и The Washington Post.

Как в итоге решится вопрос, пока неясно, но пользователи iOS вполне могут остаться без новой возможности Facebook.