Системы охлаждения ML120L RGB и ML240L RGB подходят для всех современных процессоров, включая процессоры AMD в исполнении AM4 и процессоры Intel в исполнении LGA2066. Впрочем, есть и исключение — поддержка AMD Ryzen Threadripper отсутствует.

Ассортимент Cooler Master пополнили жидкостные системы охлаждения ML120L RGB и ML240L RGB. Они похожи на модели MasterLiquid 120 и 240, отличаясь подсветкой. Полноцветной подсветкой с запрограммированными эффектами украшена помпа и вентилятор MasterFan MF120R RGB (два вентилятора в случае старшей модели). Управлять подсветкой можно как с помощью комплектного контроллера, так и посредством ПО системной платы. Подсветка жидкостных систем охлаждения Cooler Master ML120L RGB и ML240L RGB совместима с Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock RGB LED Utility.

Подсветку жидкостных систем охлаждения Cooler Master ML120L RGB и ML240L RGB можно синхронизировать с подсветкой системной платы

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Комбинированный блок EK Water Blocks EK-XRES Revo и резервуары EK-RES X3 150 RGB и EK-RES X3 250 RGB украшены подсветкой: Емкость резервуаров EK-RES X3 150 RGB и EK-RES X3 250 RGB составляет около 240 и 440 мл соответственно

Подсветку жидкостных систем охлаждения Cooler Master ML120L RGB и ML240L RGB можно синхронизировать с подсветкой системной платы: Системы охлаждения Cooler Master ML120L RGB и ML240L RGB подходят для всех современных процессоров

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