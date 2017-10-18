Представлены компьютерные корпуса NZXT H700i, H400i и H200i

Компания NZXT представила компьютерные корпуса серии H. Модель H700i рассчитана на платы типоразмера ATX, H400i — на платы типоразмера mATX, H200i — на платы типоразмера mini-ITX. Все они поставляются с RGB-подсветкой и вентиляторами. В описании новых корпусов производитель выделяет наличие встроенного контроллера Smart Device для управления вентиляторами и подсветкой.

Контроллер Smart Device оборудован звуковым датчиком шума вентиляторов, показания которого использует функция адаптивного шумоподавления. По словам производителя, «интеллектуальный алгоритм использует накопленные массивы облачных данных и самообучение для разработки графиков оптимальной работы вентиляторов». Результатом, как утверждается, может стать снижение шума на 40%.

Другой общей чертой корпусов серии H является запатентованная система укладки кабелей. Кроме того, боковая панель корпусов серии изготовлена из закаленного стекла.

Накопители устанавливаются в съемные отсеки, расположенные на кожухе блока питания и рассчитанные на накопители типоразмера 2,5 дюйма. Дополнительные места есть на задней стороне поддона для системной платы. Кроме того, есть места для накопителей типоразмера 3,5 дюйма.

Габариты H700i равны 230 х 494 х 494 мм, масса — 12,27 кг. На панели ввода-вывода этой модели есть по два разъема USB 2.0 и USB 3.0, а также разъемы для наушников и микрофона. Корпус вмещает до семи карт расширения длиной до 413 мм и до десяти накопителей. Максимальная высота процессорной системы охлаждения равна 185 мм.

Корпус H400i размерами 210 х 393 х 421 мм весит 7,6 кг. Он получил два разъема USB 3.0 и разъемы для наушников и микрофона. В корпусе есть место для четырех карт расширения длиной до 411 мм и четырех накопителей. Максимально допустимая высота процессорной системы охлаждения — 164 мм.

Корпус H200i при габаритах 210 х 349 х 372 мм весит 6,0 кг. В нем есть место для двух карт расширения и четырех накопителей. Максимально допустимая длина карт расширения — 325 мм. Процессорная система охлаждения может быть высотой до 165 мм. На панель ввода-вывода есть два разъема USB 3.0 и разъемы для наушников и микрофона.

Корпуса Серии H выпускаются в четырех цветовых комбинациях: матовый чёрный/чёрный, матовый белый/чёрный, матовый чёрный/красный и матовый чёрный/синий.

В Европе корпус H700i стоит 200 евро, H400i — 150 евро, H200i — 130 евро. В России они должны появиться в октябре, ноябре и декабре соответственно.