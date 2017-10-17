SoC Snapdragon 636 опережает по производительности Snapdragon 630 на 40%

Компания Qualcomm представила новую мобильную платформу Snapdragon 636, которая является улучшенной версией представленной в мае этого года Snapdragon 630.
Snapdragon 636 поддерживает дисплеи с соотношением сторон 18:9 и разрешением FullHD+, новая SoC опережает по производительности Snapdragon 630 на 40%, а входящий в ее состав GPU Adreno 509 работает на 10% быстрее, чем Adreno 508.
Snapdragon 636, которая производится по нормам 14-нанометрового техпроцесса FinFET, содержит те же процессорные ядра Kryo 260, которые представлены в Snapdragon 660. Их восемь, они работают на частоте до 1,8 ГГц.
Кроме того, Snapdragon 636 остастили модемом Snapdragon X12 LTE, который обеспечивает загрузку данных на скорости до 600 Мбит/с, а также процессором обработки изображений Qualcomm Spectra 160, который поддерживает камеры разрешением до 24 Мп и видео разрешением 4К при 30 к/с. SoC поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, Quick Charge 4, Bluetooth 5.0 и USB 3.1.
Поставки Snapdragon 636 начнутся в ноябре.