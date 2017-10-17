Apple делает доступной для разработчиков третьи бета-версии tvOS 11.1 и watchOS 4.1

Месяц назад компания Apple выпустила операционные системы tvOS 11 и watchOS 4. Между тем, разработчики уже получили доступ к третьим бета-версиям tvOS 11.1 и watchOS 4.1.

В случае tvOS 11.1 beta 3 изменения по сравнению с базовой версией главным образом касаются устранения ошибок и повышения производительности.

Это справедливо и в отношении watchOS 4.1 beta 3, но сама версия watchOS 4.1 имеет заметные улучшения по сравнению с watchOS 4. В частности, добавлена поддержка вещания записей Apple Music непосредственно на устройство Apple Series 3 по LTE. Новое приложение Radio обеспечивает доступ к Beats 1 и другим радиостанциям.

Для установки watchOS beta 3 на часы Apple Watch достаточно добавить правильно сконфигурированный профиль в Apple Developer Center. После этого обновление устанавливается на часы с помощью приложения Apple Watch, запущенного на смартфоне iPhone. Перед установкой надо убедиться, что аккумулятор часов заряжен не меньше, чем на 50%. В процессе установки часы должны находиться от iPhone на расстоянии, обеспечивающем надежное подключение.