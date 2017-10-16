SoC MediaTek Helio P40 будет соперничать с некой однокристальной системой Snapdragon 660 Lite

Впервые о SoC MediaTek Helio P40 мы заговорили в начале прошлого месяца. Тогда источник утверждал, что данная платформа получит шесть процессорных ядер и будет производиться по 12-нанометровому техпроцессу.

Позже появились другие слухи, согласно которым новая однокристальная система всё-таки сохранит восемь ядер, как и предшественница.

Новые данные также указывают на 12-нанометровый техпроцесс и восьмиядерный процессор. Сообщается, что именно Helio P40 должна помочь MediaTek нарастить долю на рынке, так как она будет дешевле основного конкурента. Если точнее, Helio P40 якобы будет стоить 11-12 долларов, а некая SoC Snapdragon 660 Lite — 15 долларов. И это интересно, так как никакой Snapdragon 660 Lite мы не знаем, да и сама Qualcomm так мобильные платформы не называет. Что скрывается под этим именем, пока неясно.

Контракты на покупку Helio P40 якобы уже заключили компании Oppo, Meizu и Xiaomi. Поставки новой платформы должны начаться в следующем году, но более точных сроков пока нет.