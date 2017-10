Все новости за сегодня

Samsung может наделить смартфон Galaxy S8 способностью снимать в портретном режиме: Galaxy S8 может получить портретный режим съёмки со следующим обновлением

Мобильные видеокарты GeForce MX130 и MX110 будут представлять собой переименованные модели прошлого поколения: Nvidia готовит 3D-карты GeForce MX130 и MX110

Представлены смартфоны Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design: В продажу смартфоны поступят в середине ноября

2 ноября HTC должна представить новый смартфон: На рекламном изображении мы видим только букву U

Хаб Dodocool DC35 с семью портами оценен в $46: Цена Dodocool DC35 составляет 46 долларов

Смартфоны Samsung Galaxy A5 (2018) и Galaxy A7 (2018) получат сдвоенные фронтальные камеры и экраны разрешением 2160 х 1080 пикселей: Смартфоны Samsung Galaxy A5 (2018) и Galaxy A7 (2018) запечатлены на видео

На рынке смартфонов экраны OLED опередят ЖК-дисплеи к 2020 году: Через три года смартфонов с панелями OLED будет большинство

В протоколе WPA2 найдена опасная уязвимость: Бельгийские исследователи обнаружили уязвимость, свойственную почти всем современным устройствам, поддерживающим Wi-Fi

Видеокарта GeForce GTX 1070 Ti появилась в базе Ashes of the Singularity: Ashes of the Singularity подтверждает существование GeForce GTX 1070 Ti