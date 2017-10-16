Samsung может наделить смартфон Galaxy S8 способностью снимать в портретном режиме

Компания Google выпуском смартфонов Pixel второго поколения показала, что для получения «портретных» фотографий с размытием заднего фона вовсе не обязательно использовать сдвоенную камеру.

Правда, насколько качественно такие снимки делают новинки Google, нам ещё только предстоит узнать. Также, вполне возможно, вскоре эти возможности Pixel 2 можно будет сравнить с возможностями Galaxy S8.

Как известно, у последнего тоже лишь одна основная камера, а портерного режима съёмки нет вовсе. Но он может появиться. По крайней мере, именно это пообещала техподдержка Samsung одному из владельцев данного смартфона.

Как можно видеть, пользователь спросил, стоит ли ожидать появления портерного режима для Galaxy S8 с выходом очередного обновления, на что техподдержка ответила, что информации пока нет, но компания надеется, что пользователи получат соответствующий режим при следующем обновлении ПО. Конечно, есть вероятно, что это просто ошибка конкретного менеджера технической поддержки. Как бы там ни было, в ближайшее время это станет понятно.