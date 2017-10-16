Раскрыты характеристики смартфона Oukitel K5000

Примерно две недели тому назад в Сети появились первые подробности о смартфоне Oukitel K5000, тогда сообщалась емкость батареи, характеристики экрана и разрешением камер устройства. А сейчас аппарат рассекречен полностью: источник даже приводит стоимость новинки.

Как оказалось, Oukitel K5000 построен на SoC MediaTek MT6750, имеющей в своем составе восьмиядерный CPU ARM Cortex-A53 и GPU Mali-T860 MP2. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, флэш-памяти — 64 ГБ.

К сожалению, первые подробности о разрешении камер смартфонов были неточными: как часто водится у китайцев, было указано интерполированное разрешение. В реальности Oukitel K5000 оснащен датчиками разрешением 13 Мп (Sony IMX135) в основной камере и 16 Мп (Samsung 3P3) во фронтальной. А вот предварительные данные об экране подтвердились полностью: диагональ равна 5,7 дюйма, разрешение — 1440 х 720 пикселей.

Oukitel K5000 оснащен слотом для карточек microSD и поддерживает работу с двумя картами SIM, есть модем LTE, дактилоскопический датчик, стандартный разъем для наушников и порт USB-C, а в качестве ОС используется Android 7. Емкость АКБ составляет 5000 мА·ч.

Новинка поступит в продажу в текущем месяце по цене $160.

Источник: AndroidHeadlines