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Компактная камера Canon PowerShot G1 X Mark III оценена производителем в $1300

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Теги: Canon

Источник: Canon

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Как и ожидалось, компания Canon представила компактную камеру PowerShot G1 X Mark III, характеристики которой появились накануне.

Новая камера заметно отличается от своей предшественницы: датчик типа CMOS формата 1,5 дюйма (18,7 х 14 мм) разрешением 13 Мп уступил место датчику типа CMOS формата APS-C (22,3 х 14,9 мм) разрешением 24 Мп, а процессор Digic 7 пришел на смену процессору Digic 6. Место объектива с ЭФР 24-120 мм и максимальной диафрагмой F/2,0-F/3,9 занял объектив с ЭФР 24-72 мм и максимальной диафрагмой F/2,8-F/5,6. При этом камера стала меньше и легче. Ее габариты уменьшились с 116 x 74 x 66 мм до 115 x 78 x 51 мм, а масса — с 553 г до 399 г.

В камере Canon PowerShot G1 X Mark III используется датчик изображения формата APS-C

К достоинствам камеры производитель относит систему автоматический фокусировки Dual Pixel AF, наличие в объективе встроенного нейтрального фильтра и стабилизатора, эффективность которого, по словам производителя, достигает четырех ступеней экспозиции.

Камера поддерживает серийную съемку со скоростью до 7 к/с (до 9 к/с без следящей фокусировки). В буфере помещается 19 снимков в формате RAW или 24 снимка в формате JPG. Возможная видеосъемка с разрешением до 1920 х 1080 пикселей и кадровой частотой до 60 к/с. Диапазон значений светочувствительности равен ISO 100-25600. Минимальная выдержка равна 1/2000 с, максимальная — 30 с. Камера оснащена встроенной вспышкой, эффективной на расстоянии до 9,0 м (при Auto ISO). Возможно подключение внешней вспышки.

В камере Canon PowerShot G1 X Mark III используется датчик изображения формата APS-C

Оснащение PowerShot G1 X Mark III также включает трехдюймовый сенсорный подвижный экран и электронный видоискатель, беспроводной модуль с поддержкой Wi-Fi 802.11b/g/n, NFC и Bluetooth, интерфейсы HDMI и USB 2.0. В качестве сменных носителей используются карты памяти SD, SDHC и SDXC (есть поддержка UHS-I). Камера защищена от пыли и влаги. Слабым местом PowerShot G1 X Mark III, пожалуй, является несменный аккумулятор небольшой емкости. Без подзарядки он позволяет сделать всего 200 снимков.

В продаже камера The PowerShot G1 X Mark III должна появиться в ноябре по цене $1300. За $60 можно докупить бленду, за $100 — чехол. Бокс для подводной съемки производитель оценил в $500.

16 октября 2017 Г.

15:31

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