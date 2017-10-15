Датчик изображения Sony IMX334LQR формата 1/1,8 дюйма предназначен для охранных и промышленных камер

Компания Sony сообщила о выпуске датчика изображения IMX334LQR. Датчик типа CMOS предназначен для цветных камер, используемых для видеонаблюдения и в промышленности.

Оптический формат 1/1,8 дюйма IMX334LQR соответствует размеру активной области 8,86 мм по диагонали. Размер пикселя составляет 2,0 х 2,0 мкм, эффективное разрешение датчика — 8,42 Мп, а рекомендуемое — 8,29 Мп (3840 х 2160 пикселей). Помимо работы в полном разрешении, возможно кадрирование и попарное объединение пикселей по строкам и столбцам (биннинг 2х2). Максимальная скорость считывания в полном разрешении при 12-разрядном режиме работы АЦП соответствует кадровой частоте 60 к/с. АЦП также может работать в 10-разрядном режиме. Датчик поддерживает HDR.

Производитель отмечает низкое энергопотребление датчика. Для питания для аналоговых цепей используется напряжение 2,9 В, для цифровой части — 1,2 В, для интерфейсных блоков — 1,8 В. Датчик оснащен интерфейсом CSI-2, поддерживающим работу в конфигурации с четырьмя или восемью линиями. Датчик IMX334LQR упакован в корпус LGA со 128 контактами.