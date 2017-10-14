iPhone со стилусом может появиться на рынке в 2019 году

Стив Джобс (Steve Jobs) сказал около десяти лет назад: «Господь дал нам 10 стилусов. Давайте не будем изобретать что-то еще». Бывший глава Apple считал, что лучше всего для управления iPhone подходят наши пальцы.

Однако два года назад Apple выпустила стилус Apple Pencil для iPad Pro, а теперь источники, хорошо знакомые с ситуацией, утверждают, что компания работает над стилусом для семейства смартфонов iPhone.

«Apple может выпустить iPhone со стилусом уже в 2019 году, — заявил источник, который пожелал сохранить свою анонимность. — Кроме того, в данный момент Apple ведет переговоры с несколькими производителями стилусов по поводу возможного сотрудничества».

В самом стилусе будет применен суперконденсатор (ионистор), что сделает это решение дешевле, чем у конкурентов (Samsung Galaxy Note с S Pen), а также позволит создать ощущение письма настоящим карандашом.

Информатор добавил, что Apple придется внести существенные изменения в семейство однокристальных систем Apple A, чтобы они лучше обрабатывали рукописный текст.