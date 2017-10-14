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Ассортимент G.Skill пополнился набором модулей памяти Trident Z RGB DDR4-4266 суммарным объемом 32 ГБ

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Теги: G.Skill

Источник: G.Skill

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Компания G.Skill представила набор модулей памяти Trident Z RGB DDR4-4266, включающий четыре модуля по 8 ГБ. По словам производителя, это самый быстрый набор модулей памяти суммарным объемом 32 ГБ среди доступных на рынке.

В модулях, украшенных полноцветной подсветкой, используются микросхемы DRAM DDR4 производства Samsung

Модули работают на эффективной частоте 4266 МГц с задержкой CL19-23-23-43 при напряжении питания 1,4 В.

В модулях, украшенных полноцветной подсветкой, используются микросхемы DRAM DDR4 производства Samsung.

В продаже новые наборы должны появиться в декабре этого года. Из цену производитель не называет.

14 октября 2017 Г.

16:06

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