Смартфон Vivo Y79 получил 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и камеру разрешением 24 Мп

BBK Electronics Corporation готовится пополнить ассортимент смартфонов под торговой маркой Vivo моделью Vivo Y79. Новинка уже прошла тестовые испытания местного регулятора TENAA, благодаря чему есть возможность оценить ее характеристики и внешний вид.
Как и многие другие модели, выпущенные в последнее время, Vivo Y79 получил экран диагональю 6 дюймов с соотношением сторон 18:9 (разрешение — 1440 × 720 пикселей), однако боковые рамки в данном случае хорошо заметны, хотя верхняя и нижняя — уменьшены.
Смартфон построен на однокристальной системе с восьмиядерным процессором частотой 1,8 ГГц. Возможно, в нем используется та же SoC, что и в Vivo X20 — Qualcomm Snapdragon 660, четыре ядра которой работают на частоте 2,2 ГГц, и еще четыре на частоте 1,8 ГГц. Объемы оперативной и флэш-памяти составляют, соответственно, 4 и 64 ГБ, поддержка карт памяти microSD объемом до 128 ГБ предусмотрена.
В основной камере смартфона используется датчик разрешением 24 Мп, разрешение датчика фронтальной камеры чуть ниже — 16 Мп. Аппарат наделен стандартным набором адаптеров и модулей, а также дактилоскопическим датчиком. Емкость аккумуляторной батареи равняется 3500 мА·ч.
Габариты и масса Vivo Y79 — 155,97 x 75,74 x 7,7 мм и 160 граммов. Работает новинка под управлением ОС Android 7.1.2.
Источник: TENAA