Обновленный Honor Router состоит из трех устройств

Honor, подразделение компании Huawei, представило два новых Wi-Fi роутера, включая обновленный Honor Router и Honor Router 2.

Начнем с Honor Router 2, так как его характеристики остались за кадром. Мы знаем лишь, что устройство будет стоить 38 долларов, а продажу оно поступит 17 октября этого года.

Обновленный Honor Router сложно отнести к бюджетным устройствам, так как цена новинки составит около 137 долларов. Разработчики сфокусировались на расширении площади покрытия сети Wi-Fi, при этом они пошли совсем не бюджетным путем.

В комплекте нового Honor Router содержатся сразу три устройства, которые нужно расставить в трех отдаленных местах вашего дома. При этом они функционируют как один Wi-Fi роутер.

Honor заявляет, что при наличии Honor Router вам не понадобятся никакие повторители или усилители сигнала Wi-Fi. Кроме того, новинка поддерживает сети 5G, технологию Plug and Play и может управляться через приложение для смартфона.

В продажу новый Honor Router поступит 1 ноября.