Смартфон OnePlus 2 шпионит за пользователем

На сегодняшний день в развитых странах вопрос конфиденциальности данных стоит очень остро. Хотя, если посмотреть с другой стороны, можно сказать, что этой проблемы уже не существует, так как уже не существует конфиденциальности.

Как бы там ни было, часть компаний стремится как можно сильнее защитить данные своих клиентов, а другая часть поступает наоборот. К примеру, как сообщил Кристофер Мур (Christopher Moore), занимающийся вопросами цифровой безопасности, проблемы с этой самой безопасностью имеются у смартфонов компании OnePlus.

Ещё в прошлом году в рамках мероприятия SANS Holiday Hack Challenge 2016 Мур обнаружил на своём OnePlus 2 подозрительный трафик. Отметим, что информацию об этом Мур опубликовал лишь вчера.

Итак, не вдаваясь в детали, с которыми можно ознакомиться в блоге Мура, скажем, что мобильный аппарат постоянно отправлял на домен open.oneplus.net данные, включающие серийный номер, MAC-адреса, IMPEI, номер телефона, имена беспроводных сетей и прочее. Также Мур обнаружил, что OxygenOS собирает данные о времени, когда было открыто то или иное приложение, а также других действиях пользователя.

Как полагается, Мур отправил соответствующую информацию компании OnePlus, но никакой реакции не последовало. Он также описывает способ, как можно отключить часть «шпионских» функций. К сожалению, пока неясно, существует ли эта проблема на других моделях OnePlus.