Samsung сделала из Дарта Вейдера пылесос

Компания Samsung выпустила специальную серию вакуумных роботов-пылесосов Samsung Powerbot VR7000, которая была создана под влиянием знаменитой вселенной «Звездных Войн».

Вряд ли вы и думать могли, что Верховный генерал Имперской армии Дарт Вейдер будет пылесосить у вас дома. 799 долларов и Темный Лорд с радостью будет делать ваше жилье чище. При желании можно выбрать другой вариант стоимостью 699 долларов, который выполнен в образе имперского штурмовика (Stormtrooper).

Мощность всасывания обеих моделей составляет 10 Вт, они получили технологию CycloneForce, а также способность убирать грязь вплотную к стенам и краям ступеней (до 10 мм). Пылесосы создают карту вашего дома, чтобы определить самый быстрый и эффективный маршрут уборки.

Пылесосы издают характерные звуковые эффекты, например, робот Дарт Вейдер при включении будет имитировать знаменитой тяжелое дыхание персонажа. Старшая модель также оснащена модулем Wi-Fi и пультом дистанционного управления.

Желающие могут разместить предварительный заказ на официальном сайте, начало продаж запланировано на 5 ноября этого года.