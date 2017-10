Fujitsu Semiconductor и ON Semiconductor объявили о стратегическом партнерстве

Компании Fujitsu Semiconductor и ON Semiconductor объявили о заключении соглашения, по условиям которого компания ON Semiconductor приобретет 30% фабрики Fujitsu, расположенной в японском городе Аидзувакамацу и работающей с 300-миллиметровыми пластинами. Учитывая, что сейчас ON Semiconductor принадлежит 10% этого производства, после завершения сделки, которое запланировано на 1 апреля 2018 года, доля ON Semiconductor увеличится до 40%. Как обычно в таких случаях, покупку должны одобрить регулирующие органы.

Во втором полугодии 2018 года ON Semiconductor планирует увеличить свою долю до 60%, а в первом полугодии 2020 года — до 100%. Дополнительные производственные мощности позволят ON Semiconductor наращивать выпуск продукции, реагируя на рост спроса, и повысить гибкость цепочки поставок.

Исходное соглашение о приобретении 10% фабрики было подписано в 2014 году, еще до того, как она начала выпускать продукцию (это произошло в 2015 году).

Отметим, что ON Semiconductor придает большое значение обладанию производством — сейчас деятельность компании опирается на собственные мощности примерно на 75%, что, как утверждается, позволяет получить лучшие в отрасли показатели себестоимости.