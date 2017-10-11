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Fujitsu Semiconductor и ON Semiconductor объявили о стратегическом партнерстве

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Теги: Fujitsu

Источник: ON Semiconductor, Fujitsu Semiconductor

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Компании Fujitsu Semiconductor и ON Semiconductor объявили о заключении соглашения, по условиям которого компания ON Semiconductor приобретет 30% фабрики Fujitsu, расположенной в японском городе Аидзувакамацу и работающей с 300-миллиметровыми пластинами. Учитывая, что сейчас ON Semiconductor принадлежит 10% этого производства, после завершения сделки, которое запланировано на 1 апреля 2018 года, доля ON Semiconductor увеличится до 40%. Как обычно в таких случаях, покупку должны одобрить регулирующие органы.

ON Semiconductor постепенно выкупит у Fujitsu фабрику, работающую с 300-миллиметровыми пластинами

Во втором полугодии 2018 года ON Semiconductor планирует увеличить свою долю до 60%, а в первом полугодии 2020 года — до 100%. Дополнительные производственные мощности позволят ON Semiconductor наращивать выпуск продукции, реагируя на рост спроса, и повысить гибкость цепочки поставок.

Исходное соглашение о приобретении 10% фабрики было подписано в 2014 году, еще до того, как она начала выпускать продукцию (это произошло в 2015 году).

Отметим, что ON Semiconductor придает большое значение обладанию производством — сейчас деятельность компании опирается на собственные мощности примерно на 75%, что, как утверждается, позволяет получить лучшие в отрасли показатели себестоимости.

11 октября 2017 Г.

09:38

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Fujitsu Semiconductor и ON Semiconductor объявили о стратегическом партнерстве: ON Semiconductor постепенно выкупит у Fujitsu фабрику, работающую с 300-миллиметровыми пластинами

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