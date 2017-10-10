Заработал голосовой помощник «Алиса»

Компания «Яндекс» представила сервис «Алиса», тестирование которого началось в мае. По словам разработчика известного поискового механизма, это первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов. Задача «Алисы» — помогать пользователям людям решать повседневные задачи, включая поиск информации в интернете.

Как утверждается, лежащая в основе голосового помощника нейронная сеть, обученная на огромном количестве текстов, обеспечивает взаимопонимание с учетом контекста. «Алиса» распознает речь с высокой точностью и говорит голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует в российском прокате Скарлетт Йоханссон.

«Алиса» обеспечивает доступ не только к поиску, но и к другим сервисам «Яндекса», например, к прогнозу погоды и картам. Разработчики обещают, что со временем список доступных сервисов будет увеличиваться, расширяя возможности голосового помощника. Более того, сторонние поставщики тоже смогут дать «Алисе» доступ к своим сервисам.

С «Алисой» уже можно пообщаться в фирменном приложении поискового портала и в бета-версии Голосового помощника для Windows. Позже эта возможность должна появится в Яндекс.Браузере и в других продуктах «Яндекса».