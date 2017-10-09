Три серии жестких дисков Seagate пополнились моделями объемом 12 ТБ

Максимальная скорость передачи данных в ST12000DM0007 и ST12000NE0007 составляет 250 МБ/с, в ST12000VN0007 – 210 МБ/с. Разнится также и гарантийный срок: 5 лет для моделей серий Baracuda Pro и IronWolf Pro, 3 года для модели серии IronWolf.

Новинки, как и представленные в прошлом году 10-терабайтные модели, используют технологию наполнения гелием. HDD выполнены в корпусах типоразмера 3,5 дюйма, имеют по 256 МБ буферной памяти DRAM и интерфейс подключения SATA 6 Гбит/с, а скорость вращения шпинделя составляет 7200 об/мин.

Жесткие диски серии Baracuda Pro ориентированы на настольные ПК и сетевые накопители начального уровня, в то время как IronWolf и IronWolf Pro предназначены для использования в хранилищах с сетевым подключением (NAS) среднего и профессионального уровней. Разумеется, модель с объемом дискового пространства 12 ТБ не будет лишней ни для одной из них. В зависимости от серии приписки HDD обозначаются ST12000DM0007 (Baracuda Pro), ST12000VN0007 (IronWolf) и ST12000NE0007 (IronWolf Pro).

Компания Seagate обновила три линейки жестких дисков: Baracuda Pro, IronWolf и IronWolf Pro. Каждая из них пополнилась флагманской моделью объемом 12 ТБ.

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