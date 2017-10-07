Хаб Dodocool DC50 6-in-1 привлечет внимание владельцев ноутбуков, оснащенных только разъемом USB-C

Хаб изготовлен из алюминевого сплава, его габариты составляют 110 х 54,8 х 18,5 мм при массе 92 г.

Разъемы USB 3.0 поддерживают передачу данных на скорости до 5 Гбит/с, выход HDMI позволяет транслировать изображение в разрешении 3840 х 2160 пикселей при 30 к/с.

Хаб Dodocool DC50 6-in-1 содержит три полноценных разъема USB 3.0, разъем USB-C, поддерживающий технологию Power Delivery, а также выход HDMI и гигабитный разъем RJ-45.

Компания Dodocool продолжает выпускать привлекательные аксессуары для владельцев новых ноутбуков MacBook, а также ряда других подобных устройств, оснащенных всего одним разъемом USB-C.

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