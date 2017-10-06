Персональный помощник Huawei может называться U

Слухи о том, что Huawei работает над собственным персональным помощником для своих смартфонов появились еще в прошлом году. Новый программный продукт должен составить конкуренцию Siri, Google Assistant, Alexa, Cortana и Bixby.

В конце сентября компания зарегистрировала торговую марку и логотип нового программного обеспечения под названием U. Соответствующие документы были поданы в американское и европейское патентные ведомства (United States Patent and Trademark Office и European Union Intellectual Property Office).

В описании торговой марки говорится, в частности, о том, что это ПО и приложение для мобильных устройств, которые предназначены для подключения к устройствам умного дома и управления ими.

Также можно отметить, что под буквой U может скрываться английское местоимение You. Возможно, рекламируя новое ПО, Huawei будет говорить о том, что новый персональный помощник должен стать виртуальной копией вас, постепенно обучаясь и подстраиваясь под своего владельца.