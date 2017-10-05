В принципе, это неудивительно, потому как главные изменения iPhone X от предшественников видны именно на лицевой панели смартфона. Apple должна была подчеркнуть новый дисплей с тонкими рамками и отсутствие кнопки Home.

В отличие от упаковок iPhone 8 и iPhone 7 коробка нового смартфона демонстрирует не заднюю, а переднюю панель смартфона.

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Опубликовано изображение упаковки iPhone X: В отличие от упаковок iPhone 8 и iPhone 7 коробка нового смартфона демонстрирует не заднюю, а переднюю панель смартфона

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