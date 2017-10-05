Опубликовано изображение упаковки iPhone X

Компания Apple опубликовала изображение упаковки грядущего смартфона iPhone X, которое появилось на страничке программы iPhone Upgrade Program.
В отличие от упаковок iPhone 8 и iPhone 7 коробка нового смартфона демонстрирует не заднюю, а переднюю панель смартфона.
В принципе, это неудивительно, потому как главные изменения iPhone X от предшественников видны именно на лицевой панели смартфона. Apple должна была подчеркнуть новый дисплей с тонкими рамками и отсутствие кнопки Home.
Согласно последней официальной информации, выход iPhone X состоится 3 ноября.