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HP перевела свой ультратонкий ноутбук Spectre на процессоры Intel Core восьмого поколения

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Теги: HP

Источник: Liliputing

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Весной прошлого года компания HP представила ноутбук Spectre, который на тот момент называла самым тонким в мире. Устройство располагает 13-дюймовым экраном, весит всего 1,1 кг, а толщина составляет 10,4 мм.

HP Spectre теперь оснащается CPU Intel Kabe Lake Refresh

Те модели были основаны на процессорах Intel Core i5 и Core i7 шестого поколения, а теперь производитель переводит их на самые актуальные CPU Core восьмого поколения.

Источник сообщает, что за модель с Core i5-8250U будут просить 1300 долларов, а за версию с Core i7-8550U — 1400 долларов. Это несколько дороже прошлогодних моделей, но и процессоры ведь теперь четырёхъядерные.

HP Spectre теперь оснащается CPU Intel Kabe Lake Refresh

Объём оперативной памяти может составлять 8 либо 16 ГБ, а объём SSD равен 256 ГБ либо 1 ТБ. Также есть возможность приобрести Spectre с дисплеем разрешением 4K UHD, а не только Full HD. Кроме того, источник говорит о небольшой прибавке к ёмкости АКБ: 43 Вт•ч против 38 Вт•ч. Всё остальное, судя по всему, не изменилось.

6 октября 2017 Г.

08:00

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HP перевела свой ультратонкий ноутбук Spectre на процессоры Intel Core восьмого поколения: HP Spectre теперь оснащается CPU Intel Kabe Lake Refresh2

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