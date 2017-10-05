BOE Technology стала крупнейшим поставщиком ЖК-панелей диагональю 9 и более дюймов

Согласно новым данным, по итогам августа этого года китайская компания BOE Technology опередила LG Display по поставкам ЖК-панелей диагональю 9 и более дюймов.

Исследовательская компания IHS Markit подсчитала, что BOE Technology отгрузила 13 млн панелей в августе этого года, тогда как результат LG Display составил 11,6 млн единиц.

Тайваньская Innolux Corp. заняла третье место с результатом 10 млн единиц, а Samsung Display обосновалась на четвертом месте, отгрузив в августе 5,64 млн панелей.

Суммарные поставки дисплеев такой диагонали в августе этого года составили 62 млн единиц, рост показателей по сравнению с июлем этого года составил 6,6%.

Аналитики отмечают, что южнокорейские компании сфокусировались на выпуске больших ЖК-панелей диагональю 55 и более дюймов разрешением 4К. Доля Samsung Display и LG Display в этом сегменте составила 26,3 и 23,8% соответственно.