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BOE Technology стала крупнейшим поставщиком ЖК-панелей диагональю 9 и более дюймов

Источник: The Investor

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Согласно новым данным, по итогам августа этого года китайская компания BOE Technology опередила LG Display по поставкам ЖК-панелей диагональю 9 и более дюймов.

Исследовательская компания IHS Markit подсчитала, что BOE Technology отгрузила 13 млн панелей в августе этого года, тогда как результат LG Display составил 11,6 млн единиц.

Тайваньская Innolux Corp. заняла третье место с результатом 10 млн единиц, а Samsung Display обосновалась на четвертом месте, отгрузив в августе 5,64 млн панелей.

BOE Technology стала крупнейшим поставщиком ЖК-панелей диагональю 9 и более дюймов

Суммарные поставки дисплеев такой диагонали в августе этого года составили 62 млн единиц, рост показателей по сравнению с июлем этого года составил 6,6%.

Аналитики отмечают, что южнокорейские компании сфокусировались на выпуске больших ЖК-панелей диагональю 55 и более дюймов разрешением 4К. Доля Samsung Display и LG Display в этом сегменте составила 26,3 и 23,8% соответственно.

5 октября 2017 Г.

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