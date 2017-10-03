Xiaomi рассчитывает продать не менее 93 млн смартфонов этом году

Как мы уже сообщали, компания Xiaomi установила абсолютный рекорд за все годы своего существования, продав более 10 млн смартфонов за месяц.

Исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) в ходе свежего интервью заявил, что компания будет делать все для того, чтобы не занижать установленную планку все оставшиеся три месяца этого года. Другими словами, Xiaomi планирует отгружать не менее 10 млн смартфонов ежемесячно в течение всего квартала.

Если Xiaomi удастся выполнить план, то общий объем смартфонов, которые компания отгрузит в 2017 году, составит более 93 млн единиц. В следующем году, напомним, Xiaomi нацелена преодолеть отметку в 100 млн смартфонов.

Лэй Цзюнь добавил, что спрос на большинство моделей смартфонов Xiaomi по-прежнему существенно превышает предложение, то есть компания продает ровно столько смартфонов, сколько успевает произвести. Так что ей точно еще есть куда расти. Главное — расширить производство.

Во втором квартале этого года Xiaomi удалось опередить Vivo, Oppo и Apple, став вторым по величине поставщиком смартфонов в Китае. Компания уступила только Huawei. В Индии компания также занимает второе место с рыночной долей 14%, уступая только Samsung.