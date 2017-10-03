На российском рынке новые варианты Arctis 3 появятся 1 ноября по ориентировочной розничной цене 6490 рублей.

Производитель отмечает, что амбушюры изготовлены из ткани AirWeave, которая свободно пропускает воздух и лишнее тепло. Гарнитура совместима с ПК, консолями Nintendo Switch, GR, Mac, Xbox и PlayStation, и мобильными устройствами.

В Arctis 3 используются динамические излучатели диаметром 40 мм. Гарнитура обеспечивает объемное звучание 7.1. Импеданс наушников — 32 Ом, частотная характеристика — 20-22000 Гц, гармонические искажения не превышают 3%. Выдвижной двунаправленный микрофон характеризуется импедансом 2200 Ом. Диапазон воспроизводимых частот равен 100-10000 Гц.

Компания SteelSeries добавила в число цветовых вариантов гарнитуры Arctis 3 три новых: «солнечно-красный», «северный синий» и цвет «серого шифера». По словам производителя, расширить цветовую гамму его побудили многочисленные просьбы любителей компьютерных игр.

SteelSeries окрашивает гарнитуры Arctis 3 в цвета солнца, севера и шифера

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SteelSeries окрашивает гарнитуры Arctis 3 в цвета солнца, севера и шифера: На российском рынке новые варианты Arctis 3 появятся 1 ноября

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