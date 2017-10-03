Roku обновила линейку медиаплееров, добавив в нее модель Roku Streaming Stick+ с поддержкой 4K и HDR за $70

Компания Roku обновила линейку своих медиаплееров, которая теперь включает Roku Express, Roku Express+, Roku Streaming Stick, Roku Streaming Stick+ и Roku Ultra.

Roku Express и Roku Express+ предлагаются по цене 30 и 40 долларов соответственно, производитель утверждает, что они получили более быстрые процессоры, чем прошлогодние модели. Roku Express+ содержит композитный разъем для подключения к старым телевизорам, а также выход HDMI.

Roku Streaming Stick стоимостью 50 долларов стал быстрее работать при беспроводном подключении, а также получил поддержку голосового управления. Привлекательным решением кажется медиаплеер Roku Streaming Stick+, который поддерживает вывод изображения в разрешении 4К при 60 к/с, а также расширенный динамический диапазон. Он также получил улучшенный приемник Wi-Fi, который позволяет принимать сигнал на значительно большем расстоянии, чем Roku Streaming Stick (в 4 раза). Его цена составляет 70 долларов.

Roku Ultra при цене 100 долларов также поддерживает 4K и HDR, плеер имеет разъем для наушников 3,5 мм, слот для карты памяти microSD и разъем USB для подключения внешних накопителей. Это единственный плеер, который оснащен разъемом Ethernet вдобавок к беспроводной функциональности.