Фото дня: грузовик Tesla Semi

Никаких новых подробностей о Tesla Semi пока нет. Собственно, это и не особо важно, так как на данный момент компания вряд ли способна поставить на поток производство ещё одной модели, учитывая, что впереди ещё сотни тысяч невыполненных предзаказов на Model 3.

Как видим, автомобиль похож на некоторые ранние изображения и выглядит действительно футуристично, особенно, учитывая специфику данного класса машин.

Сегодня Tesla Semi был запечатлён в «дикой природе» во время транспортировки.

Прототип электрического грузовика Tesla должны были представить в сентябре. Позже показ перенесли на 26 октября.

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