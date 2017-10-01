Представлена экшн-камера GoPro Hero6 Black стоимостью 500 долларов, способная снимать 4K при 60 к/с

Компания GoPro представила свою новую экшн-камеру под названием Hero6 Black. В лучших традициях производителя, новинка весьма дорога. В США за устройство просят 500 долларов, а в Европе камера ещё дороже.

Сама GoPro называет Hero6 Black самой производительной камерой компании. В основе устройства лежит некий процессор GP1, который позволяет камере снимать видео 4K при 60 к/с и Full HD при 240 к/с, хотя уникальными эти возможности уже не назовёшь.

Также Hero6 Black получила «самую передовую стабилизацию, когда-либо реализуемую в камерах GoPro». Камера не боится воды. Её можно погружать на глубину до 10 м. Также заявлена поддержка RAW и HDR, управление голосом на 10 языках, наличие GPS, акселерометра и гироскопа, а также Wi-Fi (5 ГГц) и Bluetooth. Ещё можно упомянуть двухдюймовый сенсорный экран. Отдельно GoPro представила функцию QuikStories, присутствующую в фирменном ПО для смартфонов. Она позволяет легко обрабатывать отснятые видео и делиться ими в Сети.