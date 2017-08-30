Аналитики IDC надеются, что прошлогоднее сокращение продаж смартфонов iPhone на 7% в этом году не повторится

Специалисты аналитической компании IDC подготовили прогноз развития рынка смартфонов в текущем году. По их мнению, в денежном выражении рынок достигнет 1,4775 млрд долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 1,7%.

При этом наибольший рост ожидается в сегменте устройств с ОС Google Android. Он составит 2,3%, в результате чего доля этой ОС увеличится до 85,2%.

Доля Apple iOS составит 14,6%, уменьшившись по сравнению с прошлым годом, поскольку продажи смартфонов Apple увеличатся всего на 1,5%. Впрочем, это хороший показатель, если учесть, что за прошлый год продажи смартфонов Apple сократились на 7%.

Кстати, по мнению аналитиков IDC, эффект от выхода смартфонов iPhone следующего поколения, ожидаемый этой осенью, в этом году будет незначительным. Основной объем продаж новых моделей iPhone 7s, iPhone 7s+ и iPhone 8 придется на будущий год.