Объектив Yongnuo YN 40mm f/2.8N для камер Nikon оснащен интерфейсом USB

Сведений о цене новинки пока нет, но можно предположить, что она будет невысока. Ожидается, что производитель объявит о выпуске объектива Yongnuo YN 40mm f/2.8N в ближайшее время.

Оптическая схема компактного и легкого объектива включает асферический элемент. Интересной особенностью Yongnuo YN 40mm f/2.8N является наличие интерфейса USB. Он используется для подключения к компьютеру и обновления встроенного программного обеспечения. Объектив поддерживает ручную и автоматическую фокусировку.

По сведениям источника, компания Yongnuo планирует выпуск объектива YN 40mm f/2.8N с креплением Nikon F.

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