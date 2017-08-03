Объектив Yongnuo YN 40mm f/2.8N для камер Nikon оснащен интерфейсом USB

По сведениям источника, компания Yongnuo планирует выпуск объектива YN 40mm f/2.8N с креплением Nikon F.
Оптическая схема компактного и легкого объектива включает асферический элемент. Интересной особенностью Yongnuo YN 40mm f/2.8N является наличие интерфейса USB. Он используется для подключения к компьютеру и обновления встроенного программного обеспечения. Объектив поддерживает ручную и автоматическую фокусировку.
Технические данные объектива Yongnuo YN 40mm f/2.8N:
- Фокусное расстояние — 40 мм;
- Максимальная диафрагма — F/2,8;
- Минимальная диафрагма — F/22;
- Оптическая схема — 6 элементов в 4 группах;
- Минимальное расстояние фокусировки — 0,3 м;
- Максимальное увеличение — 0,18x;
- Число лепестков диафрагмы — 6;
- Установочный размер фильтра — 58 мм;
- Размеры — диаметр 74 мм, длина 45 мм;
- Масса — 130 г.
Сведений о цене новинки пока нет, но можно предположить, что она будет невысока. Ожидается, что производитель объявит о выпуске объектива Yongnuo YN 40mm f/2.8N в ближайшее время.