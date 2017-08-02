Скорость вращения вентилятора Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB регулируется в диапазоне 500-1400 об/мин

Компания Thermaltake представила вентиляторы Riing Plus 12 LED RGB.

Основной внешней особенностью новых вентиляторов типоразмера 120 мм является наличие полноцветной подсветки на 12 светодиодах, свет которых рассеивает вставка на внутренней поверхности рамки. Управлять свечением светодиодов можно с помощью фирменного ПО Riing Plus RGB.

Вентиляторы предназначены для установки на радиаторы систем жидкостного охлаждения. С учетом этого, они предложены по одному, по два и по три. В комплекты с двумя и тремя вентиляторами включены контроллеры для управления скоростью вращения и цветом подсветки. Контроллер рассчитан на подключение до трех вентиляторов, подачу питания с помощью разъема, который принято называть Molex, и управление по интерфейсу USB.

Скорость вращения регулируется в диапазоне 500-1400 об/мин. Максимальная производительность равна 82,13 м³/ч. Ей соответствует шум 24,7 дБА. В вентиляторе используется гидродинамический подшипник. Для снижения вибраций в точках крепления сделаны резиновые вставки.