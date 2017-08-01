Mophie Powerstation USB-C XXL — внешний аккумулятор для устройств Apple, оценённый в 150 евро

Компания Mophie пополнила свой ассортимент внешним аккумулятором Powerstation USB-C XXL. Устройство стоит немало: 150 евро.

Но дело тут в том, что это внешний аккумулятор, предназначенный в первую очередь для ноутбуков MacBooks последнего поколения, оснащённых портом USB-C. Аналогичным разъёмом оснащена и новинка Mophie.

Ёмкость аккумулятора составляет 19 500 мА·ч. Поддерживается стандарт USB-C PD, благодаря чему устройство способно обеспечить мощность 30 Вт. Кроме того, имеется и порт USB с током до 2,4 А.

Отдельно производитель выделяет внешний вид и материалы (устройство обтянуто тканью). Габариты и масса, к сожалению, не указаны.