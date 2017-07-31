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Смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus оценены в 300 и 330 евро соответственно

Теги: Moto, Lenovo

Источник: Roland Quandt

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Известный инсайдер Роланд Куандт (Roland Quandt) на своей страничке в социальной сети Twitter сообщил подробности о цене грядущих смартфонов Moto G5S и Moto G5S Plus.

Согласно сведениям, которыми располагает источник, Moto G5S будет предлагаться по цене 300 евро. За 330 евро можно будет приобрести старшую версию, которая будет продаваться по названием Moto G5S Plus. А если добавить еще 20 евро, то вам хватит на Moto X4 с 32 ГБ флэш-памяти.

Moto G5S и Moto G5S Plus являются слегка улучшенными версиями прошлогодних моделей Moto G5 и Moto G5 Plus, которые получили металлический корпус и сдвоенную основную камеру.

Смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus оценены в 300 и 330 евро соответственно

А Moto X4 также оснащен более современной SoC Snapdragon 630 и имеет степень защиты от попадания пыли и влаги IP68.

31 июля 2017

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