Показать все

Первые электромобили Tesla Model 3 переданы заказчикам

Теги: Tesla, электротранспорт

Источник: Reuters, Tesla

1174

Как и было обещано, в конце этой недели первые 30 электромобилей Tesla Model 3 были переданы заказчикам. Новыми владельцами электромобилей стали сотрудники компании. На церемонии передачи генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) сказал, что всего компания получила более полумиллиона предварительных заказов на Model 3. Они должны быть отгружены до конца будущего года.

Model 3 — первый электромобиль Tesla массового сегмента

Model 3 — первый электромобиль Tesla массового сегмента. В базовой комплектации он стоит 35 000 долларов. Дальность хода на одной зарядке составляет 350 км. Вариант с увеличенным до 500 км пробегом без подзарядки стоит 44 000 долларов

По словам Маска, пока готово 50 экземпляров Model 3, 20 из которых предназначены для тестовых целей.

30 июля 2017

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Появились новые изображения 3D-карт AMD Radeon RX Vega, включая модель с СВО: Компания AMD продемонстрировала 3D-карты AMD Radeon RX Vega7

Samsung обещает, что Galaxy Note 8 предложит богатые мультимедийные возможности: Анонс Galaxy Note 8 ожидается 23 августа8

Опубликовано изображение смартфона Samsung Galaxy S8 Active в высоком разрешении [Обновлено]: На данный момент неизвестными остаются дата выхода и цена устройства1

Первые электромобили Tesla Model 3 переданы заказчикам: Model 3 — первый электромобиль Tesla массового сегмента7

Док-станция Dodocool DC52 Dual USB-C предназначена для MacBook Pro 2016/17 : Устройство предлагается по цене 60 долларов5

Опубликованы фотографии смартфона Asus ZenFone 4 Pro, который получит SoC Snapdragon 835, 6 ГБ ОЗУ и камеру с двукратным зумом: Выход устройства ожидается в сентябре

Доход Intel достиг рекордного значения 14,8 млрд долларов: Опубликован отчет Intel за второй квартал 2017 года16

Возобновляемые источники энергии все еще являются недостаточно надежными, считают в Siemens: Правительство всех стран должно поощрять частный бизнес на вкладывание средств в «зеленую» энергию60

Huawei обещает представить процессор с системой ИИ этой осенью: Компания планирует вкладывать большие средства в инновации, систему контроля качества, сервисную поддержку и каналы дистрибуции

1318

iXBT TV

  • Обзор электрической скороварки Unit USP-1090D: готовим под давлением

  • Обзор материнской платы Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 c возможностью подъема напряжения на USB-портах

  • Обзор комплекта модулей памяти DDR4 Corsair Vengeance RGB с настраиваемой подсветкой

  • Обзор недорогого игрового ноутбука MSI GP62M 7RDX World Of Tanks Edition

  • Обзор недорогой материнской платы Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 для процессоров AMD Ryzen

  • Обзор доступного сетевого накопителя на два отсека QNAP D2

  • Самая странная камера, всё более умные автомобили

  • Обзор напольных весов Unit UBS-2210 (с биоимпедансным анализатором состава тела) и UBS-2056

  • Обзор видеорегистратора, GPS-информатора и радар-детектора Subini STR XT-6

  • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS6000 с функциями регистратора

  • Обзор монохромного светодиодного МФУ Xerox VersaLink B7030 формата А3

  • Автономный телефон, брутальный моддинг, провалы стартапов

1212

Теги

июль
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

997

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2016.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017