Первые электромобили Tesla Model 3 переданы заказчикам

Как и было обещано, в конце этой недели первые 30 электромобилей Tesla Model 3 были переданы заказчикам. Новыми владельцами электромобилей стали сотрудники компании. На церемонии передачи генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) сказал, что всего компания получила более полумиллиона предварительных заказов на Model 3. Они должны быть отгружены до конца будущего года.

Model 3 — первый электромобиль Tesla массового сегмента. В базовой комплектации он стоит 35 000 долларов. Дальность хода на одной зарядке составляет 350 км. Вариант с увеличенным до 500 км пробегом без подзарядки стоит 44 000 долларов

По словам Маска, пока готово 50 экземпляров Model 3, 20 из которых предназначены для тестовых целей.