Опубликованы фотографии смартфона Asus ZenFone 4 Pro, который получит SoC Snapdragon 835, 6 ГБ ОЗУ и камеру с двукратным зумом

Итальянский ресурс DDay.it опубликовал несколько фотографий грядущего смартфона Asus ZenFone 4 Pro, который был показан на закрытом мероприятии для представителей прессы на прошлой неделе.

Qualcomm и Asus на примере смартфона продемонстрировали работу гигабитного модема LTE, который встроен в однокристальную систему Snapdragon 835. Помимо этой SoC смартфон получит 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти памяти, а также сдвоенную камеру с двукратным оптическим зумом.

Итальянские источники сообщают, что сдвоенная камера имеет разрешение 21 Мп.

Также ожидается, что смартфон получит дисплей AMOLED диагональю 5,7 дюйма, под которым расположена кнопка Home со встроенным дактилоскопическим датчиком.

Asus ZenFone 4 Pro работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Выход устройства ожидается в сентябре.