Появились результаты тестирования APU AMD Ryzen 5 2500U с графическим ядром Vega

Как известно, до конца года AMD должна выпустить на рынок мобильные гибридные процессоры Ryzen. Когда точно это случится, пока неизвестно, но сегодня в Сети появилась информация о модели Ryzen 5 2500U.
Данный APU располагает четырьмя процессорными ядрами с поддержкой технологий SMT. Их частота, к сожалению, неизвестна. Также процессор получил GPU AMD 1500 Graphics поколения Vega. Возможно, у серийных образцов названия интегрированных графических процессоров будет иным.
Как бы там ни было, в тесте Ashes of the Singularity новинка набирает 500 баллов и демонстрирует 34 кадра в секунду в разрешении Full HD. Настройки можно увидеть на скриншоте.