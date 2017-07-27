Серия Thermaltake Smart RGB включает блоки питания мощностью 500, 600 и 700 Вт

Ассортимент компании Thermaltake пополнила серия блоков питания Smart RGB. В нее вошли модели мощностью 600, 700 и 800 Вт. В описании новинок, предложенных в вариантах, рассчитанных на входное напряжение 100-240 В и 230 В, производитель отмечает наличие 256-цветной подсветки с 15 режимами работы.

Блоки построены по схеме с активной коррекцией коэффициента мощности. Напряжение 12 В формируется на одной шине.

Для охлаждения компонентов используется 120-миллиметровый вентилятор, скорость вращения которого регулируется автоматически. Блоки питания имеют сертификаты 80 Plus и поддерживают процессоры Intel Kaby Lake.

На новые БП распространяется действие пятилетней гарантии. Цены производитель не называет, однако подчеркивает, что блоки предназначены для систем массового сегмента.