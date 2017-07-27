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Серия Thermaltake Smart RGB включает блоки питания мощностью 500, 600 и 700 Вт

Теги: Thermaltake

Источник: Thermaltake

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Ассортимент компании Thermaltake пополнила серия блоков питания Smart RGB. В нее вошли модели мощностью 600, 700 и 800 Вт. В описании новинок, предложенных в вариантах, рассчитанных на входное напряжение 100-240 В и 230 В, производитель отмечает наличие 256-цветной подсветки с 15 режимами работы.

Блоки питания Thermaltake Smart RGB предназначены для систем массового сегмента

Блоки построены по схеме с активной коррекцией коэффициента мощности. Напряжение 12 В формируется на одной шине.

Блоки питания Thermaltake Smart RGB предназначены для систем массового сегмента

Для охлаждения компонентов используется 120-миллиметровый вентилятор, скорость вращения которого регулируется автоматически. Блоки питания имеют сертификаты 80 Plus и поддерживают процессоры Intel Kaby Lake.

Блоки питания Thermaltake Smart RGB предназначены для систем массового сегмента

На новые БП распространяется действие пятилетней гарантии. Цены производитель не называет, однако подчеркивает, что блоки предназначены для систем массового сегмента.

27 июля 2017

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