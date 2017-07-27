Опубликовано изображение безрамочного смартфона Sharp Aquos S2, который поступит в продажу 8 августа

В китайской социальной сети Weibo опубликовали изображение нового флагманского смартфона компании Sharp, который будет называться Aquos S2 (105 Limited Edition).

Устройство получит дисплей диагональю 5,5 дюйма разрешением 4К, который практически полностью лишен рамок. Также в оснащение смартфона войдет сдвоенная камера, а дактилоскопический датчик будет располагаться под поверхностью дисплея.

Sharp Aquos S2 будет оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 660 или Snapdragon 630, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Цена разных версий составит 400 и 520 долларов.

Поступление в продажу устройства ожидается 8 августа этого года.